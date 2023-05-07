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СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске

7 мая 2023, 08:42
Фото: 1MI
СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 3-летнего мальчика в Ростове
Следственные органы СК РФ по Ростовской области устанавливают все обстоятельства по факту падения ребёнка из окна в Волгодонске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Так, следователи установили, что трагедия произошла 6 мая. Четырехлетний ребенок в это время был дома и играл с другими детьми. Он самостоятельно залез на подоконник, оперся на москитную сетку. Мальчик продавил ее своим весом и выпал из окна.

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Сообщается, что семья жила на четвертом этаже. После падения с высоты мальчик получил травмы и умер до приезда скорой помощи. Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о гибели мальчика, который выпал из окна девятиэтажного дома в Волгодонске на улице Ленина, 100.

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