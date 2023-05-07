Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Так, следователи установили, что трагедия произошла 6 мая. Четырехлетний ребенок в это время был дома и играл с другими детьми. Он самостоятельно залез на подоконник, оперся на москитную сетку. Мальчик продавил ее своим весом и выпал из окна.
Сообщается, что семья жила на четвертом этаже. После падения с высоты мальчик получил травмы и умер до приезда скорой помощи. Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно о гибели мальчика, который выпал из окна девятиэтажного дома в Волгодонске на улице Ленина, 100.