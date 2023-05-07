rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

«Спящие консервы»: депутат Госдумы рассказал о диверсантах ВСУ в Ростовской области

7 мая 2023, 09:59
Фото: 1MI

Депутат Водолацкий рассказал о диверсантах, которые проникли в Ростовскую область

Ростовчане должны проявлять бдительность с учетом того, что в Ростовской области могут находится так называемые «спящие консервы» — террористы, которые прибыли в Донской край вместе с беженцами. Об этом сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат подчеркивает, что силовики сегодня вычисляют беженцев, которые занимаются организацией террористических актов в ряде регионов России, в том числе и в Крыму.

«С первой волной беженцев были засланные к нам люди систем ГУР и СБУ. Их называют „спящие консервы“», — отмечает Виктор Водолацкий.

«Спящие»: Вассерман разъяснил, откуда в Ростове могут быть украинские диверсанты
Узнать подробнее

По словам депутата, сегодня Минобороны России качественно усиливает силы и средства.

«Но и мои земляки, жители Дона, должны проявлять бдительность. Обязательно надо сообщать в правоохранительные органы о любых проявлениях деятельности незнакомых лиц, которые вдруг появились в Ростовской области. Это касается не только Ростова, но и каждого населенного пункта региона, в том числе Новошахтинска, Гуково, Каменска», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta выясняла, что рассказал эксперт Андрей Федоров о возможных ударах Украины по Ростову-на-Дону. 

Что рассказал эксперт Андрей Федоров о возможных ударах Украины по Ростову-на-Дону
Узнать подробнее
Читайте также:
Профессор заявил, что среди въехавших в Ростовскую область беженцев много диверсантовЭксперт оценил возможность появления украинских диверсантов в Ростовской областиКазаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов из ВСУ на Кинбурнской косе
#Дарья Демидова#Новошахтинск#Каменск-Шахтинский#Гуково#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Таганрог#Новочеркасск#Батайск#Азов#Шахты
Подпишитесь
Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области
Сегодня, 09:56
«Не только Ворошиловский мост»: Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области
Сегодня, 08:44
СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске
Сегодня, 08:42
В Ростове нечистоты стекают в новое озеро с утками
Сегодня, 08:40
В Ростове задержанные полицейские ОП №4 готовы сдать прокурора Ленинского района
Сегодня, 08:03