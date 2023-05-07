Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Депутат подчеркивает, что силовики сегодня вычисляют беженцев, которые занимаются организацией террористических актов в ряде регионов России, в том числе и в Крыму.
«С первой волной беженцев были засланные к нам люди систем ГУР и СБУ. Их называют „спящие консервы“», — отмечает Виктор Водолацкий.
По словам депутата, сегодня Минобороны России качественно усиливает силы и средства.
«Но и мои земляки, жители Дона, должны проявлять бдительность. Обязательно надо сообщать в правоохранительные органы о любых проявлениях деятельности незнакомых лиц, которые вдруг появились в Ростовской области. Это касается не только Ростова, но и каждого населенного пункта региона, в том числе Новошахтинска, Гуково, Каменска», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta выясняла, что рассказал эксперт Андрей Федоров о возможных ударах Украины по Ростову-на-Дону.