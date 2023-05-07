«Но и мои земляки, жители Дона, должны проявлять бдительность. Обязательно надо сообщать в правоохранительные органы о любых проявлениях деятельности незнакомых лиц, которые вдруг появились в Ростовской области. Это касается не только Ростова, но и каждого населенного пункта региона, в том числе Новошахтинска, Гуково, Каменска», — резюмирует спикер.