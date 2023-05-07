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Стали известны подробности стрельбы и дыма в небе над Ростовом 7 мая

7 мая 2023, 17:36
Фото: 1MI
В Ростове местные жители сообщили о звуках стрельбы и хлопках 7 мая
В Ростове местные жители сообщили о звуках стрельбы и хлопках 7 мая, фото и видео с места событий они публикуют в соцсетях.

7 мая жители Ростова несколько раз жаловались на звуки хлопков в небе. Сначала около 10.30 мск их услышали в центре города. Всего залпов, по словам местных жителей, было от трех до семи.

Затем, около 16.30 мск, звуки, напоминающие выстрелы или хлопки, были слышны рядом с военным госпиталем на улице Дачной. Всего якобы их было порядка пяти. После хлопков, со слов горожан, в небе появился дым.

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Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что никаких происшествий в столице региона 7 мая не происходило. Он попросил журналистов внимательней относиться к публикациям горожан в соцсетях, чтобы не позволить манипуляции общественным мнением.

Сами ростовчане выдвигали разные возможные причины хлопков. Самая популярная из них — репетиция Парада Победы.

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