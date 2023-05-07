Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
7 мая жители Ростова несколько раз жаловались на звуки хлопков в небе. Сначала около 10.30 мск их услышали в центре города. Всего залпов, по словам местных жителей, было от трех до семи.
Затем, около 16.30 мск, звуки, напоминающие выстрелы или хлопки, были слышны рядом с военным госпиталем на улице Дачной. Всего якобы их было порядка пяти. После хлопков, со слов горожан, в небе появился дым.
Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что никаких происшествий в столице региона 7 мая не происходило. Он попросил журналистов внимательней относиться к публикациям горожан в соцсетях, чтобы не позволить манипуляции общественным мнением.
Сами ростовчане выдвигали разные возможные причины хлопков. Самая популярная из них — репетиция Парада Победы.