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В правительстве региона опровергли работу ПВО в Ростове 7 мая

7 мая 2023, 17:23
Фото: wikipedia.org
Работу ПВО не подтвердили власти в Ростове 7 мая
В воскресенье, 7 мая, никаких происшествий в Ростове-на-Дону не происходило, заявил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Жители Ростова в воскресенье, 7 мая, несколько раз жаловались на мощные хлопки в разных районах города. В частности, утром об этом сообщали жители центра, а вечером — очевидцы на улице Дачной, рядом с ростовским военным госпиталем. По словам горожан, после хлопков в небе появился дым. В социальных сетях люди публиковали видео дыма в небе, многие предположили, что сработала система ПВО.

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К вечеру инцидент прокомментировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Он заявил: «Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения». Также Тюрин попросил СМИ ответственно относится к сообщениям в соцсетях, чтобы не позволить злоумышленникам «манипулировать общественным мнением».

Напомним, сами жители в соцсетях писали, что стрельба и хлопки могут быть связаны с репетицией парада Победы.

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