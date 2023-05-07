Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Жители Ростова в воскресенье, 7 мая, несколько раз жаловались на мощные хлопки в разных районах города. В частности, утром об этом сообщали жители центра, а вечером — очевидцы на улице Дачной, рядом с ростовским военным госпиталем. По словам горожан, после хлопков в небе появился дым. В социальных сетях люди публиковали видео дыма в небе, многие предположили, что сработала система ПВО.
К вечеру инцидент прокомментировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Он заявил: «Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения». Также Тюрин попросил СМИ ответственно относится к сообщениям в соцсетях, чтобы не позволить злоумышленникам «манипулировать общественным мнением».
Напомним, сами жители в соцсетях писали, что стрельба и хлопки могут быть связаны с репетицией парада Победы.