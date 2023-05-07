Жители Ростова в воскресенье, 7 мая, несколько раз жаловались на мощные хлопки в разных районах города. В частности, утром об этом сообщали жители центра, а вечером — очевидцы на улице Дачной, рядом с ростовским военным госпиталем. По словам горожан, после хлопков в небе появился дым. В социальных сетях люди публиковали видео дыма в небе, многие предположили, что сработала система ПВО.