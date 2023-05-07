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В Ростове застреленным найден бывший замначальника ГСУ донского главка полиции Туров

7 мая 2023, 15:43
Фото: 1MI
В Ростове застреленным найден замначальника ГСУ донского главка полиции
В Ростове застреленным найден замначальника Главного Следственного управления донского главка полиции Анатолий Туров, пишут СМИ.

В Ростове застреленным нашли экс-замначальника Главного Следственного Управления донского главка полиции Анатолия Турова. По информации источников издания 1рнд, правоохранитель вероятно покончил с собой. Рядом с его телом нашли именной пистолет Макарова.

Известно, что в последнее время Туров работал в Росрезерве. В 65 лет он ушел на пенсию. У Турова был рак и третья группа инвалидности. Знакомые полицейского рассказали, что на пенсии он не мог смириться с тем, что остался не у дел.

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Официальных подробностей о гибели Анатолия Турова в МВД и СК пока не давали. Информация об инциденте уточняется.

Ранее тело пропавшего активиста экстремистской организации Алексея Серкова нашли в Волгодонске.

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