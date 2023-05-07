Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Ростове застреленным нашли экс-замначальника Главного Следственного Управления донского главка полиции Анатолия Турова. По информации источников издания 1рнд, правоохранитель вероятно покончил с собой. Рядом с его телом нашли именной пистолет Макарова.
Известно, что в последнее время Туров работал в Росрезерве. В 65 лет он ушел на пенсию. У Турова был рак и третья группа инвалидности. Знакомые полицейского рассказали, что на пенсии он не мог смириться с тем, что остался не у дел.
Официальных подробностей о гибели Анатолия Турова в МВД и СК пока не давали. Информация об инциденте уточняется.
Ранее тело пропавшего активиста экстремистской организации Алексея Серкова нашли в Волгодонске.