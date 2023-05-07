В Ростовской области разбился пассажир мотоцикла 6 мая

Управляющий Suzuki Bandit 400 мотоциклист, за спиной которого был пассажир, двигался по улице Платова. В 19.25 мск он столкнулся с Chevrolet Lanos. По предварительной информации, все произошло из-за того, что водитель байка не выдержал до иномарки нужную дистанцию.