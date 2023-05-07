В Ростовской области разбился пассажир мотоцикла 6 мая

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Управляющий Suzuki Bandit 400 мотоциклист, за спиной которого был пассажир, двигался по улице Платова. В 19.25 мск он столкнулся с Chevrolet Lanos. По предварительной информации, все произошло из-за того, что водитель байка не выдержал до иномарки нужную дистанцию.
В результате водитель и пассажир мотоцикла получили различные травмы и были госпитализированы. Позже пассажир байка скончался в больнице.
Ранее в Ростове мотоциклист сорвался с обрыва и умер до приезда скорой помощи. Все произошло рано утром 5 мая на подъезде к проспекту Стачки.