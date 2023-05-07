В Усть-Донцком районе открыли памятник участникам СВО

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Скульптура представляет собой несколько поколений русских воинов, которые сражались за Родину и отстаивали честь Отчизны в различных конфликтах. Среди них можно узнать и десантников-афганцев, участников кавказской войны и конечно же, героев спецоперации на Украине. Идея создания данной скульптуры, которую воплотил Дмитрий Лындин, принадлежит родным и близким военнослужащих, принимавших участие в конфликтах и отдавших за Родину свою жизнь.
На площади, где расположился монумент отдать дань памяти воинам пришли не только жители Усть-Донецка, но и ближайших муниципалитетов. Как пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС РО, Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко, организация помогла жителям воплотить эту идею в жизнь , так как такие памятники важны и необходимы.
— Сегодня мы вместе с сотрудниками Газпрома работаем в зоне СВО и участвуем в восстановлении транспортных систем присоединённых территорий. В прошлом году мы открывали памятный монумент воинам-фганцам, где помогли приобрести БТР и установить его на пьедестал, но этот раз инициаторами стали сами жители. Мы лишь отчасти помогли воплотить идею. Это очень важно, так как без прошлого нет будущего и подвиг наших солдат должен быть увековечен, — сказал депутат.
С таким мнением полностью согласен и военнослужащий вооруженных сил России, который в настоящее время приехал с передовой в заслуженный отпуск.
— Я хочу выразить слова благодарности за возведение этого памятника в честь погибших воинов. Это теплит душу и рвет ее одновременно. Спасибо всем, что вы помогаете нам и верите в нас, а мы верим в Бога! — поделился Александр.
Символично, что открытие памятника совпало с днем Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. Об этом собравшимся в своей речи напомнил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Он подчеркнул, что военная служба на Дону всегда была в почете. Донские казаки сражались с турками, бились с французами, демонстрировали мужество и героизм на полях Первой и Второй мировых войн.
— Во все века, во все времена российский солдат отличался чувством справедливости. стойкости, мужества и проявлял храбрость на полях сражений. Сегодня четко прослеживается связь времен, когда наши военнослужащие, продолжают дело отцов и прадедов. И нам не стыдно за своих ребят. Потому что мы - русские! И с нами Бог!
Эту фраза приписывают выдающемуся российскому полководцу Александру Суворову, под началом которого наши войска одерживали много блестящих побед. И каждую минуту, мы все должны помнить, что мы русские - и с нами Бог. А значит - мы победим! — обратился к собравшимся Вадим Артемов.
Он также добавил, что в настоящее время перед государством и обществом стоит одна задача — это победа. А память о героях, отдавших свою жизнь за Родину в ходе специальной военной операции, должна жить в веках.
Именно таким местом памяти и станет монумент «Павшим за Родину», установленный 6 мая на территории мемориального комплекса «Скорбящий воин» в Усть-Донецком районе.