В Усть-Донцком районе открыли памятник участникам СВО

— Сегодня мы вместе с сотрудниками Газпрома работаем в зоне СВО и участвуем в восстановлении транспортных систем присоединённых территорий. В прошлом году мы открывали памятный монумент воинам-фганцам, где помогли приобрести БТР и установить его на пьедестал, но этот раз инициаторами стали сами жители. Мы лишь отчасти помогли воплотить идею. Это очень важно, так как без прошлого нет будущего и подвиг наших солдат должен быть увековечен, — сказал депутат.