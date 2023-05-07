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Водолацкий назвал «спящими консервами» действующих в Ростовской области диверсантов

7 мая 2023, 10:17
Фото: Виктор Водолацкий/ВК
Депутат Государственной Думы России от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал корреспонденту Rostovgazeta, что населению Дона нужно быть более бдительными из-за возможных диверсий со стороны Украины.

Народный избранник считает, что вместе с беженцами на Дон могли под видом беженцев проникнуть и потенциальные террористы — «спящие консервы». Это подтверждают и силовики, которые в нескольких регионов Российской Федерации уже вычислили подобных личностей. 

«С первой волной беженцев были засланные к нам люди ГУР и СБУ. Их называют „спящие консервы“», — сказал парламентарий корреспонденту. 

Также Водолацкий обратился к жителям Ростовской области с просьбой быть более бдительными. И в случае фиксации противоправных действий со стороны незнакомцев - срочно обращаться в правоохранительные органы. 

«Это касается не только Ростова, но и каждого населенного пункта региона, в том числе Новошахтинска, Гуково, Каменска», — отметил депутат.

Ранее RostovGazeta писала, что Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области. И это не только Ворошиловский мост. 

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