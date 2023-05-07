Водолацкий назвал «спящими консервами» действующих в Ростовской области диверсантов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Народный избранник считает, что вместе с беженцами на Дон могли под видом беженцев проникнуть и потенциальные террористы — «спящие консервы». Это подтверждают и силовики, которые в нескольких регионов Российской Федерации уже вычислили подобных личностей.
«С первой волной беженцев были засланные к нам люди ГУР и СБУ. Их называют „спящие консервы“», — сказал парламентарий корреспонденту.
Также Водолацкий обратился к жителям Ростовской области с просьбой быть более бдительными. И в случае фиксации противоправных действий со стороны незнакомцев - срочно обращаться в правоохранительные органы.
«Это касается не только Ростова, но и каждого населенного пункта региона, в том числе Новошахтинска, Гуково, Каменска», — отметил депутат.
Ранее RostovGazeta писала, что Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области. И это не только Ворошиловский мост.