Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
У жителей Ростовской области появилась возможности бесплатно отправлять посылки до 10 килограммов в зону спецоперации. Сделать это можно через «Почту России». Утоняется, что, несмотря на предельный вес посылок, их количество от одного отправителя не ограничено.
Приносить посылку на почту нужно в открытом виде — это условие обязательное. Из отделений посылки для военнослужащих переправят в логистический центр в Москве, а оттуда Минобороны отправит их в зону спецоперации.
Ранее партию машин передали власти Ростовской области в зону спецоперации. Среди них — три «УАЗ Патриот» и две Нивы. На их покупку потратили семь миллионов рублей.