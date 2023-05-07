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Жители Ростовской области смогут бесплатно отправлять посылки до 10 кг в зону СВО

7 мая 2023, 13:22
Фото: 1MI
Жители Ростовской области с помощью "Почты России" смогут бесплатно отправлять посылки до 10 килограмм в зону СВО
Жители Ростовской области с помощью «Почты России» смогут бесплатно отправлять посылки до 10 килограмм в зону СВО, пишут «Новые известия».

У жителей Ростовской области появилась возможности бесплатно отправлять посылки до 10 килограммов в зону спецоперации. Сделать это можно через «Почту России». Утоняется, что, несмотря на предельный вес посылок, их количество от одного отправителя не ограничено.

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Приносить посылку на почту нужно в открытом виде — это условие обязательное. Из отделений посылки для военнослужащих переправят в логистический центр в Москве, а оттуда Минобороны отправит их в зону спецоперации.

Ранее партию машин передали власти Ростовской области в зону спецоперации. Среди них — три «УАЗ Патриот» и две Нивы. На их покупку потратили семь миллионов рублей.

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