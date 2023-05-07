Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
62-летняя женщина обратилась в полицию после того, как лишилась крупной суммы денег. По ее словам, ей позвонил якобы банковский служащий, который уверил ее в том, что на ее счету происходит сомнительная операция.
Схема мошенников заключалась в том, чтобы жертва сама скачала указанное ими ПО и назвала код из смс-сообщения. Таким образом женщина лишилась более 142 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области были задержаны члены преступной группировки, которые осуществляли незаконные банковские операции. Они смогли присвоить свыше одного миллиарда рублей.