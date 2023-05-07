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Жительница Цимлянска лишилась всех сбережений после разговора с «сотрудником банка»

7 мая 2023, 10:35
Фото: 1MI
Жительница Цимлянска лишилась всех сбережений после разговора с «сотрудником банка»
Жертвой телефонного мошенничества стала жительница Цимлянска, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

62-летняя женщина обратилась в полицию после того, как лишилась крупной суммы денег. По ее словам, ей позвонил якобы банковский служащий, который уверил ее в том, что на ее счету происходит сомнительная операция.

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Схема мошенников заключалась в том, чтобы жертва сама скачала указанное ими ПО и назвала код из смс-сообщения. Таким образом женщина лишилась более 142 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области были задержаны члены преступной группировки, которые осуществляли незаконные банковские операции. Они смогли присвоить свыше одного миллиарда рублей.

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