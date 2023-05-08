Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Ранее в соцсетях появилась информация о строительстве мусорного полигона недалеко от парка птиц «Малинки». Говорилось, что это может негативно сказаться на обитателях парка, некоторые из которых занесены в Красную книгу.
«Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР провести проверку и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что власти откорректируют проект рекультивации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге.