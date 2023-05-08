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Бастрыкин изучит законность создания мусорного полигона у донского парка «Малинки»

8 мая 2023, 13:05
Фото: 1mi
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку строительства полигона рядом с парком в Ростовской области, сообщает СКР.

Ранее в соцсетях появилась информация о строительстве мусорного полигона недалеко от парка птиц «Малинки». Говорилось, что это может негативно сказаться на обитателях парка, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

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«Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР провести проверку и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти откорректируют проект рекультивации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство в Ростове#Мусорный полигон в Ростове#Парк птиц в Ростове
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