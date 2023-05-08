Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Жителям региона рассылают в мессенджерах сообщения, в которых говорится о якобы существующей угрозе удара беспилотника. В результате получателей просят спуститься в подвал.
Оказалось, что эта информация является фейком.
«МЧС ничего подобного не рассылало», — прокомментировали в управлении. Кто именно рассылает эти сообщения, остается загадкой.
Ранее стало известно, что ростовчанина будут судить за фейки об армии и хранение наркотиков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.