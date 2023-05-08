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Донское МЧС опровергло информацию о рассылке предупреждений об ударах беспилотников

8 мая 2023, 16:16
Фото: 1mi
Управление МЧС по Ростовской области не рассылало предупреждения, касающегося ударов беспилотников, сообщили в ведомстве.

Жителям региона рассылают в мессенджерах сообщения, в которых говорится о якобы существующей угрозе удара беспилотника. В результате получателей просят спуститься в подвал.

Оказалось, что эта информация является фейком.

Ростовчанина будут судить за фейки об армии и хранение наркотиков
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«МЧС ничего подобного не рассылало», — прокомментировали в управлении. Кто именно рассылает эти сообщения, остается загадкой.

Ранее стало известно, что ростовчанина будут судить за фейки об армии и хранение наркотиков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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