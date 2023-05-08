rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

Дождливую и ветреную погоду пообещали ростовчанам на 9 Мая

8 мая 2023, 07:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону во вторник, 9 мая, ожидается дождливая погода с сильным ветром, сообщили в Гидрометцентре.

Осадки начнутся в понедельник, максимальная температура составит 11 градусов. Но ветер может усилиться до семи метров в секунду.

Дождливая погода сохранится и во вторник, столбики термометров снова покажут 11 градусов. Порывы ветра будут достигать пять метров в секунду.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

После этого начнется потепление и к воскресенью воздух прогреется до 20 градусов. Синоптики заявляют, что дожди будут идти в городе всю неделю. 

Ранее из-за ливней власти ограничивали движение на Западном в Ростове.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиКоммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Погода Ростов#Дожди в Ростове#Дожди в Ростовской области#Прогноз погоды
Подпишитесь
Ростовчане пожаловались на стрельбу по ночам на улице Стабильной в мае
Сегодня, 06:29
На проспекте Королева в Ростове-на-Дону прорвало водопровод днем 7 мая
Сегодня, 06:09
Пять человек пострадали в аварии с маршруткой в Ростовской области
Сегодня, 05:46
Стали известны подробности стрельбы и дыма в небе над Ростовом 7 мая
Вчера, 17:36
Ежедневные автобусы в Минск запустили из Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:28