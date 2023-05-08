Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Осадки начнутся в понедельник, максимальная температура составит 11 градусов. Но ветер может усилиться до семи метров в секунду.
Дождливая погода сохранится и во вторник, столбики термометров снова покажут 11 градусов. Порывы ветра будут достигать пять метров в секунду.
После этого начнется потепление и к воскресенью воздух прогреется до 20 градусов. Синоптики заявляют, что дожди будут идти в городе всю неделю.
Ранее из-за ливней власти ограничивали движение на Западном в Ростове.