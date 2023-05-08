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Губернатор Голубев назвал подробности передачи в Ростове 300 машин для участников СВО

8 мая 2023, 15:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону прошла церемония передачи более 300 автомобилей для участников спецоперации, сообщил губернатор Василий Голубев.

Транспорт подготовили для 100 воинских подразделений, участвующих в СВО. Всего участниками этого проекта стали 46 регионов страны.

«Усилиями их жителей, общественников и при поддержке региональной власти собрана крупная партия автомобилей», — уточнил глава региона.

В Ростове-на-Дону передали почти 300 автомобилей для участников СВО
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Он добавил, что взаимодействие с активистами продолжится и в дальнейшем.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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