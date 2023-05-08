Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Транспорт подготовили для 100 воинских подразделений, участвующих в СВО. Всего участниками этого проекта стали 46 регионов страны.
«Усилиями их жителей, общественников и при поддержке региональной власти собрана крупная партия автомобилей», — уточнил глава региона.
Он добавил, что взаимодействие с активистами продолжится и в дальнейшем.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.