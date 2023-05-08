Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По их словам, днем 7 мая оказалась повреждена труба, из-за чего начало топить дороги и тротуары. В результате эту территорию огородили.
Пользователи в комментариях написали, что трубы прокладывали десятки лет назад и их надо менять. Другие заявили, что из-за дождливой погоды подтопления от коммунальной аварии не доставляют проблем.
Официальной информации об аварийной ситуации не поступало.
Ранее переулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля.