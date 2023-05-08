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На проспекте Королева в Ростове-на-Дону прорвало водопровод днем 7 мая

8 мая 2023, 06:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии подтопило часть проспекта Королева, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, днем 7 мая оказалась повреждена труба, из-за чего начало топить дороги и тротуары. В результате эту территорию огородили.

Пользователи в комментариях написали, что трубы прокладывали десятки лет назад и их надо менять. Другие заявили, что из-за дождливой погоды подтопления от коммунальной аварии не доставляют проблем.

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Официальной информации об аварийной ситуации не поступало. 

Ранее переулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля.

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