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На трассе в Ростовской области погибла 24-летняя девушка из-за аварийной остановки

8 мая 2023, 10:11
Фото: 1mi
В Ростовской области в аварии с грузовиком погибла 24-летняя девушка, сообщили в УГИБДД по региону.

На 1024-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором участвовали грузовой автомобиль Krone и автомобиль Citroen, водитель которого остановилась на второй полосе из-за поломки.

Предварительно известно, что водитель грузовика не успел перестроиться на левую полосу и протаранил стоящую иномарку. В результате аварии девушка, которая находилась за рулем легковой машины, погибла на месте.

Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области днем 7 мая
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Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются полицейскими.

Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области днем 7 мая.

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