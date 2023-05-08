Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
На 1024-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором участвовали грузовой автомобиль Krone и автомобиль Citroen, водитель которого остановилась на второй полосе из-за поломки.
Предварительно известно, что водитель грузовика не успел перестроиться на левую полосу и протаранил стоящую иномарку. В результате аварии девушка, которая находилась за рулем легковой машины, погибла на месте.
Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются полицейскими.
Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области днем 7 мая.