Параметры бюджета Таганрога изменились на 1 млрд рублей

Самые большие суммы направят на сферу транспорта, жилищной и социальной политики, благоустройства. В городе выделено 574,2 млн рублей из бюджета на закупку 10 электробусов и зарядных станций для них, а также 314,9 млн рублей на жилье для детей-сирот, еще 62,9 миллиона - на создание новых мест в детских садах.