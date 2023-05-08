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Posted 8 мая 2023, 12:16

Published 8 мая 2023, 12:16

Modified 8 мая 2023, 12:21

Updated 8 мая 2023, 12:21

Параметры бюджета Таганрога изменились на 1 млрд рублей

Параметры бюджета Таганрога изменились на 1 млрд рублей

8 мая 2023, 12:16
Фото: 1mi
В бюджет Таганрога внесли изменения во время заседания городской Думы, сообщают СМИ.

Самые большие суммы направят на сферу транспорта, жилищной и социальной политики, благоустройства. В городе выделено 574,2 млн рублей из бюджета на закупку 10 электробусов и зарядных станций для них, а также 314,9 млн рублей на жилье для детей-сирот, еще 62,9 миллиона - на создание новых мест в детских садах.

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Для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры выделено 164,5 млн рублей, в рамках благоустройства направили 6,5 млн рублей на установку игровых площадок, 5,6 млн на содержание зеленых насаждений и 2,4 млн на Центральный пляж.

По информации «Таганрогской правды», в результате изменений, сделанных в городском бюджете на 2023 год, доходная и расходная части выросли на 1,1 миллиарда рублей, превысив 10 миллиардов.

Ранее стало известно, что в Ростове потратят почти 1 млрд рублей на 20 электробусов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новости Таганрога
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