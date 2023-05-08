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Ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке

8 мая 2023, 09:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на территории Днепровского рынка обитает большое количество крыс и мышей, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, продавцы сливают отходы на дорогу, из-за чего появилась вонь. Они также пожаловались на частые драки и заоблачные цены.

«Все хуже и хуже обстоят дела. Раньше был огромный ассортимент продуктов, а что сейчас… Противно даже мимо проходить», — заявили ростовчане.

Ростовчане заявили о бегающих по городу крысах размером с кошку
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В комментариях пользователи написали, что актуальность рынков снизилась с появлением маркетплейсов. Другие заявили, что в магазинах продукты хуже, чем на рынке, поэтому покупать лучше на них.

До этого ростовчане рассказали о бегающих по городу крысах размером с кошку.

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