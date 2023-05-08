Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По их словам, продавцы сливают отходы на дорогу, из-за чего появилась вонь. Они также пожаловались на частые драки и заоблачные цены.
«Все хуже и хуже обстоят дела. Раньше был огромный ассортимент продуктов, а что сейчас… Противно даже мимо проходить», — заявили ростовчане.
В комментариях пользователи написали, что актуальность рынков снизилась с появлением маркетплейсов. Другие заявили, что в магазинах продукты хуже, чем на рынке, поэтому покупать лучше на них.
До этого ростовчане рассказали о бегающих по городу крысах размером с кошку.