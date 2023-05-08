Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По словам автора, на территории площадки сломана карусель и постоянно переполнены мусорки. По всей площади лежит битое стекло.
«Присутствует уголь после костра. С детьми на ней гулять не безопасно», — написал автор. Он попросил принять меры и навести здесь порядок.
На данный момент ответа на обращение не поступало.
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