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Ростовчане заявили об опасной детской площадке с битым стеклом

8 мая 2023, 12:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону детская площадка на улице Герасименко находится в плачевном состоянии, говорится в сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, на территории площадки сломана карусель и постоянно переполнены мусорки. По всей площади лежит битое стекло.

«Присутствует уголь после костра. С детьми на ней гулять не безопасно», — написал автор. Он попросил принять меры и навести здесь порядок.

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На данный момент ответа на обращение не поступало.

Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.  

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Опасная детская площадка#Жалоба в Ростове#Площадка для детей
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