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Ростовский рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар

8 мая 2023, 07:42
Фото: Wikipedia.org
Свой первый доход ростовский рэпер Баста потратил на джинсы и туфли
Свой первый доход ростовский рэпер Баста потратил на джинсы и туфли, об этом он рассказал в интервью.

Ростовский рэпер Бастра рассказал на шоу «Неформат», куда потратил первые заработанные деньги. Это произошло в далеком 1996 году. По словам ростовчанина, он купил фиолетовые джинсы Wrangler и замшевые туфли. Рэпер уточнил, что обувь в собственном цеху делали его знакомые.

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«У меня была черная рубашка, фиолетовые джинсы и черные замшевые туфли. Кстати, проносил их два года, пока не забыл где-то», — заключил музыкант.

Ранее ставропольские активисты потребовали отменить концерт ростовчанина Басты у себя в городе. Им не понравились высказывания музыканта о спецоперации в интервью Анастасии Ивлеевой. В частности, говоря о СВО, Баста обронил фразу «смотрим кино дальше».

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