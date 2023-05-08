Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Ростовский рэпер Бастра рассказал на шоу «Неформат», куда потратил первые заработанные деньги. Это произошло в далеком 1996 году. По словам ростовчанина, он купил фиолетовые джинсы Wrangler и замшевые туфли. Рэпер уточнил, что обувь в собственном цеху делали его знакомые.
«У меня была черная рубашка, фиолетовые джинсы и черные замшевые туфли. Кстати, проносил их два года, пока не забыл где-то», — заключил музыкант.
Ранее ставропольские активисты потребовали отменить концерт ростовчанина Басты у себя в городе. Им не понравились высказывания музыканта о спецоперации в интервью Анастасии Ивлеевой. В частности, говоря о СВО, Баста обронил фразу «смотрим кино дальше».