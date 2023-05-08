Ростовский рэпер Бастра рассказал на шоу «Неформат», куда потратил первые заработанные деньги. Это произошло в далеком 1996 году. По словам ростовчанина, он купил фиолетовые джинсы Wrangler и замшевые туфли. Рэпер уточнил, что обувь в собственном цеху делали его знакомые.