Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
По информации Ro.today, российское ПВО сбило дрон недалеко от Керчи. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Читайте также о том, как беспилотник заметили горожане над Ворошиловским в Ростове 5 мая.
Ранее донское МЧС опровергло информацию о рассылке предупреждений об ударах беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО.