rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Изображение материала

Стало известно о сбитом в районе Азовского моря беспилотнике ВСУ

8 мая 2023, 17:06
Фото: 1mi
В районе Азовского моря удалось сбить беспилотник, который принадлежал ВСУ, пишут СМИ.

По информации Ro.today, российское ПВО сбило дрон недалеко от Керчи. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Читайте также о том, как беспилотник заметили горожане над Ворошиловским в Ростове 5 мая.

Донское МЧС опровергло информацию о рассылке предупреждений об ударах беспилотников
Узнать подробнее

Ранее донское МЧС опровергло информацию о рассылке предупреждений об ударах беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

До этого ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО. 

Читайте также:
Донское МЧС опровергло информацию о рассылке предупреждений об ударах беспилотниковИтоги недели: ростовчане боятся атак беспилотников и реквизации имущества в случае ЧСЖители Ростова заявили о сбитом в небе беспилотнике 7 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Сбитый беспилотник ВСУ#Работа ПВО#Новости СВО
Подпишитесь
В Таганроге отменяют мероприятия в честь Дня Победы, а люди не попадают в автобусы
Сегодня, 14:50
Жители в Ростове-на-Дону заявили о нехватке автобусов
Сегодня, 14:14
В Ростове-на-Дону передали почти 300 автомобилей для участников СВО
Сегодня, 13:19
Бастрыкин изучит законность создания мусорного полигона у донского парка «Малинки»
Сегодня, 13:05
В Ростовской области днем 8 мая ветер усилится до 20 метров в секунду
Сегодня, 11:17
Жители в Таганроге заявили об укладке асфальта в дождь
Сегодня, 11:07