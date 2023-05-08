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В Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая

8 мая 2023, 17:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате в этом году, сообщает поисковое объединение «Миус-Фронт».

Все желающие во вторник, 9 мая, с 9 утра могут приходить к Вечному Огню в парке имени Фрунзе с портретами своих героев. Здесь они могут возложить цветы к мемориалу.

«Активисты встретят всех однополчан, вручат детям значки, Георгиевские ленты, помогут сделать снимок. Участники смогут пообщаться с единомышленниками», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что возложить цветы можно и в других памятных местах Ростова.

Напомним, что в День Победы телебашню в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией.

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