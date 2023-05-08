Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Все желающие во вторник, 9 мая, с 9 утра могут приходить к Вечному Огню в парке имени Фрунзе с портретами своих героев. Здесь они могут возложить цветы к мемориалу.
«Активисты встретят всех однополчан, вручат детям значки, Георгиевские ленты, помогут сделать снимок. Участники смогут пообщаться с единомышленниками», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возложить цветы можно и в других памятных местах Ростова.
Напомним, что в День Победы телебашню в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией.