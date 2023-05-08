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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

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В Ростовской области днем 8 мая ветер усилится до 20 метров в секунду

8 мая 2023, 11:17
Фото: 1mi
В Ростовской области днем в понедельник, 8 мая, может усилиться ветер до 20 метров в секунду, сообщили в УМЧС по региону.

В регионе в этот день ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер будет переменчивым, основные направления — северо-восточное и восточное, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

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Днем столбик термометра поднимется до 9-14 градусов. Согласно прогнозам, всю эту неделю регион будет заливать дождями.

К воскресенью температура может подняться до 20 градусов. 

Ранее рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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