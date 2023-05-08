Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В регионе в этот день ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер будет переменчивым, основные направления — северо-восточное и восточное, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Днем столбик термометра поднимется до 9-14 градусов. Согласно прогнозам, всю эту неделю регион будет заливать дождями.
К воскресенью температура может подняться до 20 градусов.
Ранее рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.