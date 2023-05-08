В Ростове-на-Дону на маршруте №25 недостаточно автобусов, о чем говорится в сервисе «Благоустройство города». По мнению одного из пользователей, ожидание на остановке может длиться около 40 минут и не все пассажиры могут уехать. Житель города обратился с просьбой решить эту проблему, однако ответа на жалобу пока не поступило. Автобусы курсируют по маршруту «Верхний Темерник — ГПЗ-10».