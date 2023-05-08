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В Таганроге отменяют мероприятия в честь Дня Победы, а люди не попадают в автобусы

8 мая 2023, 14:50
Фото: 1mi
В Таганроге отменили посвященные Дню Победы мероприятия, ростовчане пожаловались на нехватку автобусов и произошло ДТП с пятью пострадавшими, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Отмена праздника

В связи с неблагоприятными погодными условиями, власти Таганрога отменили городские мероприятия, запланированные на 8 мая в честь годовщины Победы в ВОВ. Сейчас в городе идут дожди, а температура составляет около 11 градусов.

Осадки и температура около 10 градусов продержаться в регионе несколько дней, согласно прогнозам синоптиков.

Жалобы на транспорт

В Ростове-на-Дону на маршруте №25 недостаточно автобусов, о чем говорится в сервисе «Благоустройство города». По мнению одного из пользователей, ожидание на остановке может длиться около 40 минут и не все пассажиры могут уехать. Житель города обратился с просьбой решить эту проблему, однако ответа на жалобу пока не поступило. Автобусы курсируют по маршруту «Верхний Темерник — ГПЗ-10».

ДТП с 5 ранеными

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, в аварии пострадали пять человек, сообщает УГИБДД региона.

На подъезде к хутору Юдино водитель автомобиля «ВАЗ» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с маршруткой, курсировавшей по маршруту Ростов — Родионовка и перевозившей пятерых пассажиров.

Травмы получили водитель автомобиля и четыре пассажира автобуса, в том числе 17-летняя девушка.

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