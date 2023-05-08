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Власти в Ростовской области не станут повышать взносы на капремонт в ближайшее время

8 мая 2023, 18:16
Фото: 1mi
В Ростовской области пока не планируют увеличивать плату за капремонт домов, сообщают СМИ.

Donnews пишет, что МинЖКХ Ростовской области отказалось от своих планов по повышению минимального взноса на капитальный ремонт в регионе. В связи с этим отозвали законопроект, где предполагалась ежегодная индексация платы и сейчас не указываются сроки его возвращения на рассмотрение в парламент.

Размер платы за капремонт может вырасти в Ростовской области в 2023 году
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Глава министерства Сергей Сизиков рассказал изданию, что федеральное правительство рекомендовало каждый год устанавливать минимальный взнос на капремонт. В дальнейшем появились поправки в областной закон.

Если бы закон приняли, то с апреля за капремонт в регионе пришлось бы платить по 14,1 рубля за «квадрат». Сейчас размер платы составляет 12 рублей.

Издание выяснило, что сейчас менять плату не планируется.

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