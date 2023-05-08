Donnews пишет, что МинЖКХ Ростовской области отказалось от своих планов по повышению минимального взноса на капитальный ремонт в регионе. В связи с этим отозвали законопроект, где предполагалась ежегодная индексация платы и сейчас не указываются сроки его возвращения на рассмотрение в парламент.