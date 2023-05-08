Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Donnews пишет, что МинЖКХ Ростовской области отказалось от своих планов по повышению минимального взноса на капитальный ремонт в регионе. В связи с этим отозвали законопроект, где предполагалась ежегодная индексация платы и сейчас не указываются сроки его возвращения на рассмотрение в парламент.
Глава министерства Сергей Сизиков рассказал изданию, что федеральное правительство рекомендовало каждый год устанавливать минимальный взнос на капремонт. В дальнейшем появились поправки в областной закон.
Если бы закон приняли, то с апреля за капремонт в регионе пришлось бы платить по 14,1 рубля за «квадрат». Сейчас размер платы составляет 12 рублей.
Издание выяснило, что сейчас менять плату не планируется.