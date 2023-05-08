Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По словам автора, транспорта на остановке приходится ждать около 40 минут. Однако из-за большого количества пассажиров попасть в салон получается не всегда.
Ростовчанин попросил принять меры в этой ситуации, пока ответа на обращение не поступило. Эти автобусы курсируют по маршруту «Верхний Темерник — ГПЗ-10».
До этого чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.