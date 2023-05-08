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Жители в Ростове-на-Дону заявили о нехватке автобусов

8 мая 2023, 14:14
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону нет достаточного количества автобусов на маршруте №25, говорится в сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, транспорта на остановке приходится ждать около 40 минут. Однако из-за большого количества пассажиров попасть в салон получается не всегда.

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Ростовчанин попросил принять меры в этой ситуации, пока ответа на обращение не поступило. Эти автобусы курсируют по маршруту «Верхний Темерник — ГПЗ-10».

До этого чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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