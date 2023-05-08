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Жители в Таганроге заявили об укладке асфальта в дождь

8 мая 2023, 11:07
Фото: 1mi
В Таганроге дорожники укладывают асфальт во время дождя, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

В целом местных жителей возмутили подобные работы во время непогоды. Они рассказали, что этот асфальт смоет при следующем дожде.

«Это рабочие, им сказали они делают. А если что-то не нравится, езжайте к их руководству и там вопросы задавайте», — написали пользователи в комментариях.

В Ростове-на-Дону асфальт уплыл вместе с дождевой водой днем 28 апреля
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«Это новые технологии», — пошутили жители города.

«Так будет всегда», — заявили горожане.

Ранее власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог.

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