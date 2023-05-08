Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В целом местных жителей возмутили подобные работы во время непогоды. Они рассказали, что этот асфальт смоет при следующем дожде.
«Это рабочие, им сказали они делают. А если что-то не нравится, езжайте к их руководству и там вопросы задавайте», — написали пользователи в комментариях.
«Это новые технологии», — пошутили жители города.
«Так будет всегда», — заявили горожане.
Ранее власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог.