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Депутат Водолацкий назвал Ростовскую область зоной риска из-за ракет у ВСУ

9 мая 2023, 19:29
Фото: 1MI
Украина жестко требует у своих хозяев поставки ракет дальнего действия, которые работают на расстоянии более 300 километров. Если это произойдет, то Ростовская область попадет в зону риска, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров считает, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Эксперт поделился мнением, что Украина выбрала более 30 объектов для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».

«Учитывая уровень, бывший заместитель главы МИДа располагает определенной информацией. Это связано с тем, что Украина требует у своих хозяев поставки ракет дальнего действия. Американские кураторы заявляют, что если и поставят такое оружие, то будут просить украинскую сторону не применять его по территории России», — отмечает Виктор Водолацкий.

С одной стороны, по мнению собеседника, напрашивается вопрос — если Украина не будет применять это оружие, то зачем оно ей?

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«А с другой, учитывая полную бесконтрольность действий команды Зеленского по многим принимаемым решениям, они могут дать команды, которые приведут к более серьезным масштабным ответным действиям с нашей стороны. Эти действия могут затронуть те страны, которые поставили Украине данное оружие — у нас другого пути нет. Естественно, что у руководства НАТО есть определенные сомнения, стоит ли рисковать ради того, чтобы потом пожинать плоды своих ошибок», — говорит депутат.

Спикер подчеркивает, что разные мнения и разноплановость действий англосаксов не следует упускать из виду — министерству обороны России предстоит усилить защиту ПВО в радиусе 300 километров для обеспечения безопасности наших границ и наших граждан.

«Сейчас в зону СВО поступает новое вооружение, новая техника. Все это я наблюдаю воочию, своими глазами. Конечно же, и системы ПВО уже модифицированы с учетом тех разработок, которые позволяют нам закрыть небо от всех летательных аппаратов и РСЗО. Поэтому жителям Ростовской области, я думаю, беспокоится не стоит», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала о планах ВСУ по Ростовской области. 

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