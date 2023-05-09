«А с другой, учитывая полную бесконтрольность действий команды Зеленского по многим принимаемым решениям, они могут дать команды, которые приведут к более серьезным масштабным ответным действиям с нашей стороны. Эти действия могут затронуть те страны, которые поставили Украине данное оружие — у нас другого пути нет. Естественно, что у руководства НАТО есть определенные сомнения, стоит ли рисковать ради того, чтобы потом пожинать плоды своих ошибок», — говорит депутат.