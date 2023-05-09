Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Напомним, что бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров считает, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Эксперт поделился мнением, что Украина выбрала более 30 объектов для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».
«Учитывая уровень, бывший заместитель главы МИДа располагает определенной информацией. Это связано с тем, что Украина требует у своих хозяев поставки ракет дальнего действия. Американские кураторы заявляют, что если и поставят такое оружие, то будут просить украинскую сторону не применять его по территории России», — отмечает Виктор Водолацкий.
С одной стороны, по мнению собеседника, напрашивается вопрос — если Украина не будет применять это оружие, то зачем оно ей?
«А с другой, учитывая полную бесконтрольность действий команды Зеленского по многим принимаемым решениям, они могут дать команды, которые приведут к более серьезным масштабным ответным действиям с нашей стороны. Эти действия могут затронуть те страны, которые поставили Украине данное оружие — у нас другого пути нет. Естественно, что у руководства НАТО есть определенные сомнения, стоит ли рисковать ради того, чтобы потом пожинать плоды своих ошибок», — говорит депутат.
Спикер подчеркивает, что разные мнения и разноплановость действий англосаксов не следует упускать из виду — министерству обороны России предстоит усилить защиту ПВО в радиусе 300 километров для обеспечения безопасности наших границ и наших граждан.
«Сейчас в зону СВО поступает новое вооружение, новая техника. Все это я наблюдаю воочию, своими глазами. Конечно же, и системы ПВО уже модифицированы с учетом тех разработок, которые позволяют нам закрыть небо от всех летательных аппаратов и РСЗО. Поэтому жителям Ростовской области, я думаю, беспокоится не стоит», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала о планах ВСУ по Ростовской области.