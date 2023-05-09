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Десятки водителей устроили автопробег в честь Дня Победы в Азове

9 мая 2023, 11:59
Фото: Telegram-канал Rostov News
В Азове горожане устроили автопробег в честь Дня Победы
В Азове горожане устроили автопробег в честь Дня Победы, фото и видео с акции они публикуют в соцсетях.

Ростовская область отмечает 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По всему региону организованы праздничные акции, концерты, выставки, посвященные событиям тех лет. В Ростове уже прошел парад Победы.

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В Азове же горожане организовали праздничный автопробег. В нем приняли участие десятки машин. Они двигаются по городу с флагами России и советскими знаменами. Пробег сопровождается музыкой военных лет.

Напомним, еще один автопробег, посвященный Дню Победы, проходит в рамках всероссийской акции. Его участники доставили в Ростов частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве.

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