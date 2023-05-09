Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Ростовская область отмечает 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По всему региону организованы праздничные акции, концерты, выставки, посвященные событиям тех лет. В Ростове уже прошел парад Победы.
В Азове же горожане организовали праздничный автопробег. В нем приняли участие десятки машин. Они двигаются по городу с флагами России и советскими знаменами. Пробег сопровождается музыкой военных лет.
Напомним, еще один автопробег, посвященный Дню Победы, проходит в рамках всероссийской акции. Его участники доставили в Ростов частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве.