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Updated Сегодня, 06:18

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Дожди и всего +8 градусов ожидаются в Ростове в День Победы

9 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
В День Победы в Ростове будет пасмурно и прохладно
В День Победы в Ростове будет пасмурно и прохладно, сообщили синоптики.

9 мая в Ростове ожидается ливень. Небо над городом заволокут тучи. Температура воздуха в городе днем опустится до +8 градусов, а вечером — до +7. Скорость ветра превысит пять метров в секунду.

Повлияет ли непогода на проведение Парада Победы и праздничные салюты, пока неизвестно. Однако ростовчанам рекомендуют взять зонты и плащи для прогулок по городу 9 мая.

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Теплая и сухая погода должна вернуться в Ростов уже с четверга. Ближе к выходным столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Ранее в Ростов передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.

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