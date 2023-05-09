Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
9 мая в Ростове ожидается ливень. Небо над городом заволокут тучи. Температура воздуха в городе днем опустится до +8 градусов, а вечером — до +7. Скорость ветра превысит пять метров в секунду.
Повлияет ли непогода на проведение Парада Победы и праздничные салюты, пока неизвестно. Однако ростовчанам рекомендуют взять зонты и плащи для прогулок по городу 9 мая.
Теплая и сухая погода должна вернуться в Ростов уже с четверга. Ближе к выходным столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
Ранее в Ростов передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.