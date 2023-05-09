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Два бензовоза столкнулись на западном въезде в Ростов

9 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
На Западном въезде в Ростов столкнулись два бензовоза
На западном въезде в Ростов столкнулись два бензовоза, сообщили в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло на западном въезде в Ростов. На трассе врезались друг в друга два бензовоза. Сообщается, что в результате происшествия водители не пострадали. Однако механические повреждения получили сами транспортные средства.

В ГИБДД России по Ростовской области уточнили, что разлива топлива из бензовозов удалось избежать.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее на трассе в Ростовской области погибла 24-летняя девушка из-за аварийной остановки.

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