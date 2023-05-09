Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
ДТП произошло на западном въезде в Ростов. На трассе врезались друг в друга два бензовоза. Сообщается, что в результате происшествия водители не пострадали. Однако механические повреждения получили сами транспортные средства.
В ГИБДД России по Ростовской области уточнили, что разлива топлива из бензовозов удалось избежать.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее на трассе в Ростовской области погибла 24-летняя девушка из-за аварийной остановки.