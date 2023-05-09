Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
10 мая непогода все еще будет бушевать в Ростове. Город накроет ливень. Небо заволокут тучи. Скорость ветра усилится до десяти метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а вечером — +6.
Однако уже с четверга, 11 мая, погодная ситуация начнет меняться. Дожди прекратятся, хотя небо останется пасмурным. Скорость ветра снизится до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +14, а вечером — до +8.
К выходным синоптики обещают потепление до +22 градусов.
Ранее жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая.