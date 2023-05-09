Однако уже с четверга, 11 мая, погодная ситуация начнет меняться. Дожди прекратятся, хотя небо останется пасмурным. Скорость ветра снизится до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +14, а вечером — до +8.