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Ливень +9 градусов ожидается в Ростове 10 мая

9 мая 2023, 18:34
Фото: 1MI
10 мая в Ростове будет дождливо и холодно
В среду, 10 мая, в Ростове будет дождливо и холодно, сообщили синоптики.

10 мая непогода все еще будет бушевать в Ростове. Город накроет ливень. Небо заволокут тучи. Скорость ветра усилится до десяти метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а вечером — +6.

Однако уже с четверга, 11 мая, погодная ситуация начнет меняться. Дожди прекратятся, хотя небо останется пасмурным. Скорость ветра снизится до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +14, а вечером — до +8.

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К выходным синоптики обещают потепление до +22 градусов.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая.

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