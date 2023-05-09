В ГИБДД рассказали о новом виде мошенничества с электросамокатами. Злоумышленники наклеивают на них поддельные QR-коды. При их сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где ему предлагают оплатить поездку с помощью банковской карты. Выполнив предложенный алгоритм, гражданин просто отправляет свои деньги мошенникам.