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Мошенники в Ростове стали использовать самокаты для обмана горожан

9 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
С помощью поддельных QR-кодов мошенники воруют деньги у пользователей электросамокатов
С помощью поддельных QR-кодов мошенники воруют деньги у пользователей электросамокатов, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

В ГИБДД рассказали о новом виде мошенничества с электросамокатами. Злоумышленники наклеивают на них поддельные QR-коды. При их сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где ему предлагают оплатить поездку с помощью банковской карты. Выполнив предложенный алгоритм, гражданин просто отправляет свои деньги мошенникам.

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Чтобы предотвратить преступления, полицейские проводят встречи с руководством фирм по аренде электросамокатов. Им рекомендуют дополнительно проверять QR-коды на предмет обнаружения подложных.

Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера.

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