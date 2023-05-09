Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В ГИБДД рассказали о новом виде мошенничества с электросамокатами. Злоумышленники наклеивают на них поддельные QR-коды. При их сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где ему предлагают оплатить поездку с помощью банковской карты. Выполнив предложенный алгоритм, гражданин просто отправляет свои деньги мошенникам.
Чтобы предотвратить преступления, полицейские проводят встречи с руководством фирм по аренде электросамокатов. Им рекомендуют дополнительно проверять QR-коды на предмет обнаружения подложных.
Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера.