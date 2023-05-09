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«Ничего не увидели»: ростовчан разочаровал салют в честь Дня Победы

9 мая 2023, 19:57
Фото: 1MI
Ростовчане назвали «скромным» салют в честь Дня Победы

Ростовчане назвали «скромным» салют в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Дня Великой Победы в Ростове-на-Дону завершились салютом, жители города обсуждают его в социальных сетях.

Напомним, что 9 мая в Ростове на Театральной площади прошел парад Победы. Его организация долгое время была под вопросом. Однако местные власти и руководство ЮВО в конце концов приняли решение провести парад. Ростов стал единственным городом в регионе, где от мероприятия решили не отказываться. Завершился праздник праздничным салютом, залпы прогремели в 22.00 мск со стороны левого берега реки Дон.

Ростовчане назвали «скромным» салют в честь Дня Победы
Видео: 1MI

Раскаты залпов были слышны по всему городу, однако сам салют оказался гораздо скромнее, чем в предыдущие годы. «Ездили на „Ростов-Арену“, смотрели салют, салют скромненький», — сообщил один из пользователей телеграм. Однако, несмотря на сообщения в СМИ, многих горожан испугали хлопки: «Спасибо, жители у военного аэродрома насторожились от бахов из пушек», «Спасибо, что напугали Темерник, Койсуг и Азов», «Батайск уже вещи собирал и на старте был».

При этом жители многих районов заявили, что видели шоу, например, на Северном и в Суворовском. При этом собравшиеся на Театральной площади салют так и не увидели: «На Театральной ничего не видно было! Люди собрались с детьми, с флагами, молодёжь, и все разочарованно пошли восвояси, весь берег застроили домами, ничего не видно на центральной площади города. Очень обидно», — написала разочарованная ростовчанка.

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