«Ничего не увидели»: ростовчан разочаровал салют в честь Дня Победы

При этом жители многих районов заявили, что видели шоу, например, на Северном и в Суворовском. При этом собравшиеся на Театральной площади салют так и не увидели: «На Театральной ничего не видно было! Люди собрались с детьми, с флагами, молодёжь, и все разочарованно пошли восвояси, весь берег застроили домами, ничего не видно на центральной площади города. Очень обидно», — написала разочарованная ростовчанка.