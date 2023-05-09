Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Неизвестные в Ростове расклеили на остановках и рекламных щитах листовки с указанием о якобы наступлении ВСУ». Обеспокоенные ростовчане рассказали об этом правоохранительным органам.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», руководство МВД дало приказ сотрудникам проинспектировать остановки и рекламные щиты. В случае обнаружения там агитационных листовок полицейские должны сфотографировать их, а затем сорвать.
Официально распространение в городе проукраинских листовок власти и МВД никак не комментировали.
Ранее политолог Евгений Михайлов предложил депортировать беженцев за проукраинские вечеринки в Ростове.