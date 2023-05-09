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Полицейские в Ростове очистили остановки от проукраинских листовок накануне 9 Мая

9 мая 2023, 06:15
Фото: 1MI
В Ростове полицейским дали указание убрать с остановок проукраинские листовки
В Ростове полицейским дали указание убрать с остановок и рекламных щитов проукраинские листовки, пишут Telegram-каналы.

Неизвестные в Ростове расклеили на остановках и рекламных щитах листовки с указанием о якобы наступлении ВСУ». Обеспокоенные ростовчане рассказали об этом правоохранительным органам.

По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», руководство МВД дало приказ сотрудникам проинспектировать остановки и рекламные щиты. В случае обнаружения там агитационных листовок полицейские должны сфотографировать их, а затем сорвать.

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Официально распространение в городе проукраинских листовок власти и МВД никак не комментировали. 

Ранее политолог Евгений Михайлов предложил депортировать беженцев за проукраинские вечеринки в Ростове.

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