Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» до сих пор не получили снаряды и вооружение от Минобороны и в скором времени могут покинуть Бахмут (Артемовск). По его словам, он получил боевое распоряжение, в котором говорится, что уход с боевых позиций будет признан изменой Родине. «Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиции. [......] Второе, в этом боевом распоряжении написано снабдить группировку ЧВК „Вагнер“ абсолютно всем неолбходимым.», — заявил Пригожин.
Пригожин заявил, что если фронт на Донбассе начнет «сыпаться», Вооруженные силы Украины смогут дойти до Ростова. «Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался», — заключил глава ЧВК «Вагнер».
Информация представлена только со слов Евгения Пригожина и официальными ведомствами не подтверждена. Она уточняется.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко.