rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Изображение материала

Пригожин пригрозил, что ВСУ дойдут до Ростова, если ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута

9 мая 2023, 10:52
Фото: Telegram-канал "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V."
Евгений Пригожин
Если фронт на Донбассе «начнет сыпаться», Вооруженные силы Украины могут дойти даже до Ростова, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» до сих пор не получили снаряды и вооружение от Минобороны и в скором времени могут покинуть Бахмут (Артемовск). По его словам, он получил боевое распоряжение, в котором говорится, что уход с боевых позиций будет признан изменой Родине. «Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиции. [......] Второе, в этом боевом распоряжении написано снабдить группировку ЧВК „Вагнер“ абсолютно всем неолбходимым.», — заявил Пригожин.

В зоне спецоперации погиб 31-летний Александр Кармазин из Ростовской области
Узнать подробнее

Пригожин заявил, что если фронт на Донбассе начнет «сыпаться», Вооруженные силы Украины смогут дойти до Ростова. «Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался», — заключил глава ЧВК «Вагнер».

Информация представлена только со слов Евгения Пригожина и официальными ведомствами не подтверждена. Она уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко.

Читайте также:
В ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег ИваненкоРостовский волонтер Мезинов рассказал, когда закончится спецоперация на УкраинеЖитель Ростова Александр Попов погиб в зоне спецоперации в марте
#Алина Заярная#Спецоперация#Ростов-на-Дону#Украина#Евгений Пригожин
Подпишитесь
Дожди и всего +8 градусов ожидаются в Ростове в День Победы
Сегодня, 06:16
Полицейские в Ростове очистили остановки от проукраинских листовок накануне 9 Мая
Сегодня, 06:15
В Ростов передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
Сегодня, 05:19
Ростовчанам рассказали, когда завершится сезон дождей и потеплеет в мае
Сегодня, 03:24
Путина попросили присвоить Шахтам звание «Город трудовой доблести»
Сегодня, 03:01
Жители в Таганроге заявили об укладке асфальта в дождь
Вчера, 11:07