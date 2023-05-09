Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» до сих пор не получили снаряды и вооружение от Минобороны и в скором времени могут покинуть Бахмут (Артемовск). По его словам, он получил боевое распоряжение, в котором говорится, что уход с боевых позиций будет признан изменой Родине. «Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиции. [......] Второе, в этом боевом распоряжении написано снабдить группировку ЧВК „Вагнер“ абсолютно всем неолбходимым.», — заявил Пригожин.