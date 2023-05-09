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Путина попросили присвоить Шахтам звание «Город трудовой доблести»

9 мая 2023, 03:01
Фото: 1mi
Василий Голубев, губернатор Ростовской области, обратился с ходатайством к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении городу Шахты почетного звания «Город трудовой доблести», сообщили в правительстве региона.

Губернатор напомнил, что до начала ВОВ Шахты были центром угольной промышленности страны, а в период войны горняки, используя метод скоростной выемки угля, нарастили норму добычи в 2-2,5 раза. За их выдающиеся достижения они были награждены Красным Знаменем Госкомитета по обороне, которое впоследствии вручалось коллективу 16 раз.

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Эта информация прозвучала на торжественном собрании, посвященном годовщине со дня победы в ВОВ.

Напомним, что в День Победы телебашню в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией.

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