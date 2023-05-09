Губернатор напомнил, что до начала ВОВ Шахты были центром угольной промышленности страны, а в период войны горняки, используя метод скоростной выемки угля, нарастили норму добычи в 2-2,5 раза. За их выдающиеся достижения они были награждены Красным Знаменем Госкомитета по обороне, которое впоследствии вручалось коллективу 16 раз.