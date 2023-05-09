Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:06
Губернатор напомнил, что до начала ВОВ Шахты были центром угольной промышленности страны, а в период войны горняки, используя метод скоростной выемки угля, нарастили норму добычи в 2-2,5 раза. За их выдающиеся достижения они были награждены Красным Знаменем Госкомитета по обороне, которое впоследствии вручалось коллективу 16 раз.
Эта информация прозвучала на торжественном собрании, посвященном годовщине со дня победы в ВОВ.
Напомним, что в День Победы телебашню в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией.