Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Ростове в День Победы лифты на Ворошиловском мосту будут работать до 23.00 мск. Власти города уточнили, что теперь лифт будут включать во время всех выходных и праздничных дней.
Ранее их работоспособность проверила специализированная организация. Она выдала положительное заключение на эксплуатацию лифтов.
Запускать лифты будут в 10.00 мск и выключать в 23.00 мск.
Напомним, сегодня в городе в честь Дня Победы также включили городские фонтаны.