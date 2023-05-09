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Работу лифтов на Ворошиловском мосту в Ростове продлили до 23.00 в День Победы

9 мая 2023, 11:08
Фото: rostovgazeta.ru
9 Мая лифты на Ворошиловском мосту будут работать до 23.00 мск
В Ростове работу лифтов на Ворошиловском мосту продлили до 23.00 мск в честь Дня Победы, сообщили в администрации города.

В Ростове в День Победы лифты на Ворошиловском мосту будут работать до 23.00 мск. Власти города уточнили, что теперь лифт будут включать во время всех выходных и праздничных дней.

Ранее их работоспособность проверила специализированная организация. Она выдала положительное заключение на эксплуатацию лифтов.

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Запускать лифты будут в 10.00 мск и выключать в 23.00 мск.

Напомним, сегодня в городе в честь Дня Победы также включили городские фонтаны.

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