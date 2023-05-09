Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Во вторник, 9 мая, в городе температура составит 10 градусов и пройдут дожди, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В среду и четверг осадки сохранятся, но потеплеет до 14 градусов.
В дальнейшем температура будет только расти, а дожди прекратятся в воскресенье, 14 мая. Тогда температура поднимется до 21 градуса и станет облачно.
Аналогичные погодные условия ожидаются и в следующий понедельник. Ветер может стихнуть до трех метров в секунду.
Ранее уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону.