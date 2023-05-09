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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

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Ростовчанам рассказали, когда завершится сезон дождей и потеплеет в мае

9 мая 2023, 03:24
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в конце этой недели может потеплеть и закончатся осадки, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 9 мая, в городе температура составит 10 градусов и пройдут дожди, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В среду и четверг осадки сохранятся, но потеплеет до 14 градусов.

В дальнейшем температура будет только расти, а дожди прекратятся в воскресенье, 14 мая. Тогда температура поднимется до 21 градуса и станет облачно.

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Аналогичные погодные условия ожидаются и в следующий понедельник. Ветер может стихнуть до трех метров в секунду. 

Ранее уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону.

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