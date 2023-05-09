Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По данным «КП-Ростов», в Ростове, как и планировалось ранее, прогремит салют. Залпы ростовчане услышат в 22.00 мск. Их произведут военные с огневых позиций на левом берегу Дона. Однако салют все еще могут отменить из-за погодных условий.
Ранее в Новочеркасске отменили парад Победы и праздничный салют. А власти Ростова опубликовали программу праздничных мероприятий без салюта. В мэрии и в правительстве региона пояснили, что за салют отвечает штаб ЮВО.
9 мая в Ростове состоялся парад Победы. Мероприятие прошло без происшествий, однако во время шествий колонн военных один из участников обронил туфлю.