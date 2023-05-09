По данным «КП-Ростов», в Ростове, как и планировалось ранее, прогремит салют. Залпы ростовчане услышат в 22.00 мск. Их произведут военные с огневых позиций на левом берегу Дона. Однако салют все еще могут отменить из-за погодных условий.