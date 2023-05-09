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Салют в честь 9 Мая прогремит в Ростове вечером

9 мая 2023, 12:42
Фото: 1MI
Салют в честь 9 Мая прогремит в Ростове вечером
Южный военный округ все же объявил о проведении праздничного салюта в честь Дня Победы, сообщают СМИ.

По данным «КП-Ростов», в Ростове, как и планировалось ранее, прогремит салют. Залпы ростовчане услышат в 22.00 мск. Их произведут военные с огневых позиций на левом берегу Дона. Однако салют все еще могут отменить из-за погодных условий.

Власти Ростова опубликовали афишу мероприятий ко Дню Победы без салюта
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Ранее в Новочеркасске отменили парад Победы и праздничный салют. А власти Ростова опубликовали программу праздничных мероприятий без салюта. В мэрии и в правительстве региона пояснили, что за салют отвечает штаб ЮВО.

9 мая в Ростове состоялся парад Победы. Мероприятие прошло без происшествий, однако во время шествий колонн военных один из участников обронил туфлю.

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