В парке имени Фрунзе в Ростове прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. Мероприятие прошло в рамках акции «Бессмертный полк». Шествие по городу в традиционном формате в этом году отменили. Однако всех желающих пригласили почтить память предков у Вечного огня.