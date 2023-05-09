Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В парке имени Фрунзе в Ростове прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. Мероприятие прошло в рамках акции «Бессмертный полк». Шествие по городу в традиционном формате в этом году отменили. Однако всех желающих пригласили почтить память предков у Вечного огня.
Ростовчане с портретами родных приходят в парк Фрунзе в течение всего дня. На входе всем желающим раздают георгиевские ленточки и значки участника «Бессмертного полка».
Напомним, персональные парады устроили во дворах фронтовиков в Ростовской области.