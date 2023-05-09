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Участники акции «Бессмертный полк» возложили цветы к Вечному огню в Ростове

9 мая 2023, 14:34
Фото: 1MI
В Ростове участники акции "Бессмертный полк" поучаствовали в возложении цветов к Вечному огню
В Ростове участники акции «Бессмертный полк» поучаствовали в возложении цветов к Вечному огню, сообщили в организации «Миус-Фронт».

В парке имени Фрунзе в Ростове прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. Мероприятие прошло в рамках акции «Бессмертный полк». Шествие по городу в традиционном формате в этом году отменили. Однако всех желающих пригласили почтить память предков у Вечного огня.

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Ростовчане с портретами родных приходят в парк Фрунзе в течение всего дня. На входе всем желающим раздают георгиевские ленточки и значки участника «Бессмертного полка».

Напомним, персональные парады устроили во дворах фронтовиков в Ростовской области.

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