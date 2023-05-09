Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Непогода придет в Ростовскую область 9 мая. В регионе будут идти ливни, сопровождаемые усилением ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составит +11 градусов, а ночью — +7.
Такая погода продержится в регионе до четверга, 11 мая. С середины недели в область вернется солнце, потепление достигнет +21 градуса.
Пока что жителям рекомендуется быть внимательными во время прогулок, не останавливаться рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.
Ранее жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая.