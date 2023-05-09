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В День Победы в Ростовской области ожидается дождливая и ветреная погода

9 мая 2023, 09:38
Фото: rostovgazeta.ru
9 мая в Ростовской области ожидаются ливни и усиление ветра
9 мая в Ростовской области ожидаются ливни и усиление ветра, сообщили синоптики.

Непогода придет в Ростовскую область 9 мая. В регионе будут идти ливни, сопровождаемые усилением ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составит +11 градусов, а ночью — +7.

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Такая погода продержится в регионе до четверга, 11 мая. С середины недели в область вернется солнце, потепление достигнет +21 градуса.

Пока что жителям рекомендуется быть внимательными во время прогулок, не останавливаться рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая.

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