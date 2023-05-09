В Ростове частица Вечного огня сначала прибыла в парк имени Фрунзе. Там состоялся митинг с участием юнармейцев и ветеранов. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» и почтили память погибших в ходе ВОВ минутой молчания.