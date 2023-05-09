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В Ростов передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

9 мая 2023, 05:19
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростов из Москвы привезли частицу Вечного огня
В Ростов из Москвы привезли частицу Вечного огня, сообщили в региональном правительстве.

Из Москвы в Ростовскую область прибыла частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Передача «Огня памяти» прошла в рамках всероссийского автопробега.

В Ростове частица Вечного огня сначала прибыла в парк имени Фрунзе. Там состоялся митинг с участием юнармейцев и ветеранов. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» и почтили память погибших в ходе ВОВ минутой молчания.

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После этого «Огонь памяти» отправился на Змиевскую балку и мемориальный комплекс «Кумженская роща» в Ростове.

Ранее сообщалось, что в Ростове акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая.

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