Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Из Москвы в Ростовскую область прибыла частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Передача «Огня памяти» прошла в рамках всероссийского автопробега.
В Ростове частица Вечного огня сначала прибыла в парк имени Фрунзе. Там состоялся митинг с участием юнармейцев и ветеранов. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» и почтили память погибших в ходе ВОВ минутой молчания.
После этого «Огонь памяти» отправился на Змиевскую балку и мемориальный комплекс «Кумженская роща» в Ростове.
Ранее сообщалось, что в Ростове акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая.