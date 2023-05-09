Напомним, гибель Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Власти Ростова даже организовали специальную встречу с журналистами, чтобы обсудить расследование инцидента. Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников заявил, что гибель пенсионерки может быть не связана с последствиями ливня. Однако окончательный ответ на этот вопрос даст следствие. В самом СК рассказали, что изъяли у мэрии документы по ливневкам и продолжают опрашивать свидетелей.