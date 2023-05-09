Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Коммунальщики в Ростове с помощью сетки и сигнальных лент огородили ливневый коллектор, в котором 28 апреля погибла 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. Инцидент произошел на улице Тульской во время мощного ливня.
161.ру уточняет, что ограждения поставили с обеих сторон коллектора, проходящего под дорогой.
Напомним, гибель Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Власти Ростова даже организовали специальную встречу с журналистами, чтобы обсудить расследование инцидента. Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников заявил, что гибель пенсионерки может быть не связана с последствиями ливня. Однако окончательный ответ на этот вопрос даст следствие. В самом СК рассказали, что изъяли у мэрии документы по ливневкам и продолжают опрашивать свидетелей.