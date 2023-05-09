В следственный изолятор в Ростове злоумышленники пытались передать мобильный телефон. Запрещенный предмет сотрудники ФСИН нашли в банке консервированных шпрот, предназначенной для одного из заключенных. В упаковку смогли поместить даже зарядное устройство.