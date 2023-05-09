Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В следственный изолятор в Ростове злоумышленники пытались передать мобильный телефон. Запрещенный предмет сотрудники ФСИН нашли в банке консервированных шпрот, предназначенной для одного из заключенных. В упаковку смогли поместить даже зарядное устройство.
Похожий инцидент произошел и в СИЗО Новочеркасска. Туда в коробку шоколадных конфет для одного из заключенных спрятали наркотики.
Сейчас по обоим фактам проводится проверка. Ее материалы будут переданы в СИЗО.
Ранее наркотики пытались передать в ростовское СИЗО в упаковке шампуня.