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В СИЗО Ростова мобильник пытались передать в банке шпрот

9 мая 2023, 17:46
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
Телефон пытались передать в СИЗО в Ростове в банке консервированных шпрот
Телефон пытались передать в СИЗО в Ростове в банке консервированных шпрот, сообщили в ГУФСИН по региону.

В следственный изолятор в Ростове злоумышленники пытались передать мобильный телефон. Запрещенный предмет сотрудники ФСИН нашли в банке консервированных шпрот, предназначенной для одного из заключенных. В упаковку смогли поместить даже зарядное устройство.

Похожий инцидент произошел и в СИЗО Новочеркасска. Туда в коробку шоколадных конфет для одного из заключенных спрятали наркотики.

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Сейчас по обоим фактам проводится проверка. Ее материалы будут переданы в СИЗО.

Ранее наркотики пытались передать в ростовское СИЗО в упаковке шампуня.

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