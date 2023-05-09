Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Жители Ростова пожаловались, что в День Победы на Театральной площади Ростова периодически тух Вечный огонь. Горожане приезжали туда почтить память предков.
Заместитель министра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин напомним, что в городе есть три комплекса с вечными огнями: на Змиевской балке, в сквере Фрунзе и на Театральной площади. По его словам, конструкция Вечного огня рассчитана на строго определенные ветровые нагрузки. Поэтому из-за сильного ветра пламя может потухнуть.
В таком случае на место в течение часа выезжают газовые службы. По заверениям Тюрина, сейчас Вечный огонь на Театральной площади снова горит.
Напомним, Вечный огонь уже потухал на Театральной площади буквально на днях, 30 апреля.