Заместитель министра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин напомним, что в городе есть три комплекса с вечными огнями: на Змиевской балке, в сквере Фрунзе и на Театральной площади. По его словам, конструкция Вечного огня рассчитана на строго определенные ветровые нагрузки. Поэтому из-за сильного ветра пламя может потухнуть.