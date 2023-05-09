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Вечный огонь снова зажгли на Театральной площади в Ростове 9 мая

9 мая 2023, 17:25
Фото: 1MI
Вечный огонь снова горит на Театральной площади в Ростове

Потухший из-за сильного ветра Вечный огонь снова зажегся на главной площади в Ростове

Газовые службы восстановили Вечный огонь на Театральной площади в Ростове, заявил замминистра региональной политики Сергей Тюрин.

Жители Ростова пожаловались, что в День Победы на Театральной площади Ростова периодически тух Вечный огонь. Горожане приезжали туда почтить память предков.

Заместитель министра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин напомним, что в городе есть три комплекса с вечными огнями: на Змиевской балке, в сквере Фрунзе и на Театральной площади. По его словам, конструкция Вечного огня рассчитана на строго определенные ветровые нагрузки. Поэтому из-за сильного ветра пламя может потухнуть.

Ростовчане возмутились погасшим Вечным огнем на Театральной площади 9 мая
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В таком случае на место в течение часа выезжают газовые службы. По заверениям Тюрина, сейчас Вечный огонь на Театральной площади снова горит.

Напомним, Вечный огонь уже потухал на Театральной площади буквально на днях, 30 апреля.

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