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Власти объяснили, почему погас Вечный огонь на Театральной площади в Ростове 9 мая

9 мая 2023, 17:00
Фото: 1MI
Вечный огонь на Театралке в Ростове мог погаснуть из-за непогоды
Пламя Вечного огня на Театральной площади могло погаснуть из-за непогоды, заявил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Жители Ростова сообщили, что 9 мая не увидели Вечного огня на Театральной площади в Ростове. С их слов, он горел во время парада, однако позже по неизвестным причинам потух.

Заместитель министра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин объяснил, что огонь на Театральной площади мог потухнуть из-за непогоды. Его конструкция рассчитана на определенные ветровые нагрузки.

Ростовчане возмутились погасшим Вечным огнем на Театральной площади 9 мая
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Сейчас огонь снова горит. Чтобы восстановить пламя, сотрудникам газовой службы пришлось потратить порядка получаса.

Напомним, Вечный огонь уже потухал на Театральной площади буквально на днях, 30 апреля.

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