Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Жители Ростова сообщили, что 9 мая не увидели Вечного огня на Театральной площади в Ростове. С их слов, он горел во время парада, однако позже по неизвестным причинам потух.
Заместитель министра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин объяснил, что огонь на Театральной площади мог потухнуть из-за непогоды. Его конструкция рассчитана на определенные ветровые нагрузки.
Сейчас огонь снова горит. Чтобы восстановить пламя, сотрудникам газовой службы пришлось потратить порядка получаса.
Напомним, Вечный огонь уже потухал на Театральной площади буквально на днях, 30 апреля.