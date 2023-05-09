Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков заявил, что до конца 2023 года в регионе заменят старые лифты в многоэтажных домах. Речь идет о лифтах, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Сейчас таких лифтов в регионе 850.
Менять их будут по федеральной программе капитального ремонта. Donnews уточняет, что замена лифтов производится за счет ежемесячных взносов на капремонт и денег из регионального бюджета. В этом году губернатор выделил на эти цели 281 миллион рублей.
Ранее власти Ростовской области заверили, не станут повышать взносы на капремонт в ближайшее время.