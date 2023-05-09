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Власти в Ростовской области пообещали, что заменят все старые лифты до 2025 года

9 мая 2023, 13:33
Фото: 1MI
Власти обещают, в 2024 году поменять все старые лифты в домах в Ростовской области
К концу 2024 года все старые лифты в многоквартирных домах Ростовской области будут заменены на новые, заявил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков заявил, что до конца 2023 года в регионе заменят старые лифты в многоэтажных домах. Речь идет о лифтах, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Сейчас таких лифтов в регионе 850.

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Менять их будут по федеральной программе капитального ремонта. Donnews уточняет, что замена лифтов производится за счет ежемесячных взносов на капремонт и денег из регионального бюджета. В этом году губернатор выделил на эти цели 281 миллион рублей.

Ранее власти Ростовской области заверили, не станут повышать взносы на капремонт в ближайшее время.

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#Алина Заярная#Лифты в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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