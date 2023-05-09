Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
ДТП произошло на трассе «Новочеркасск — Каменоломни». 61-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом слетел с проезжей части. Там он влетел в молодую поросль деревьев.
Удар транспортного средства был настолько сильным, что водитель скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.
Теперь правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.
Также ранее два бензовоза столкнулись на западном въезде в Ростов. К счастью, никто из водителей не пострадал.