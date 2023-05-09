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Водитель грузовика погиб, влетев в деревья в Ростовской области 8 мая

9 мая 2023, 09:14
Фото: 1MI
61-летний водитель грузовика погиб, врезавшись в деревья в Ростовской области
61-летний водитель грузовика погиб, врезавшись в деревья в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло на трассе «Новочеркасск — Каменоломни». 61-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом слетел с проезжей части. Там он влетел в молодую поросль деревьев.

Удар транспортного средства был настолько сильным, что водитель скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

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Теперь правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

Также ранее два бензовоза столкнулись на западном въезде в Ростов. К счастью, никто из водителей не пострадал.

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