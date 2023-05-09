Вместе с тем в захвате Ростова почти все ростовчане усомнились: «Не дойдут ВСУ до Ростова, далеко слишком да и не пустят их», «Бред. Не сможет фронт так сильно рассыпаться, чтоб прям аж до Ростова был путь открыт», «Не дойдут они до нас. Но если что, все выйдут Родину защищать».