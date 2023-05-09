Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Евгений Пригожин заявил на видео, что ЧВК «Вагнер» продолжает испытывать нехватку вооружения. Новые снаряды не доходят до бойцов частной военной компании. Из-за снарядного голода «Вагнер» рискует отступить с позиций, занятых в Бахмуте. В таком случае, по словам Пригожина, фронт начнет «сыпаться». Это якобы может привести, в том числе к захвату Ростова Вооруженными силами Украины.
В соцсетях ростовчане бурно обсуждают слова Пригожина. Они удивлены, что ЧВК не хватает оружия: «Да сколько можно? Почему массово не переводят промышленность на военные рельсы».
Вместе с тем в захвате Ростова почти все ростовчане усомнились: «Не дойдут ВСУ до Ростова, далеко слишком да и не пустят их», «Бред. Не сможет фронт так сильно рассыпаться, чтоб прям аж до Ростова был путь открыт», «Не дойдут они до нас. Но если что, все выйдут Родину защищать».
Напомним, сегодня стало известно, что в ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко.