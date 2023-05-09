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«Выйдем на защиту»: ростовчан шокировали слова Пригожина о захвате Ростова Украиной

9 мая 2023, 14:39
Фото: 1MI
Ростовчане шокированы словами Пригожина о возможном захвате Ростова ВСУ

Ростовчане ответили Пригожину, что выйдут на защиту Ростова от ВСУ, если будет нужно

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в случае обвала фронта на Донбассе Украина сможет, дескать, захватить Ростов. В соцсетях ростовчане обсуждают вероятность такого развития событий.

Евгений Пригожин заявил на видео, что ЧВК «Вагнер» продолжает испытывать нехватку вооружения. Новые снаряды не доходят до бойцов частной военной компании. Из-за снарядного голода «Вагнер» рискует отступить с позиций, занятых в Бахмуте. В таком случае, по словам Пригожина, фронт начнет «сыпаться». Это якобы может привести, в том числе к захвату Ростова Вооруженными силами Украины.

В соцсетях ростовчане бурно обсуждают слова Пригожина. Они удивлены, что ЧВК не хватает оружия: «Да сколько можно? Почему массово не переводят промышленность на военные рельсы».

В ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко
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Вместе с тем в захвате Ростова почти все ростовчане усомнились: «Не дойдут ВСУ до Ростова, далеко слишком да и не пустят их», «Бред. Не сможет фронт так сильно рассыпаться, чтоб прям аж до Ростова был путь открыт», «Не дойдут они до нас. Но если что, все выйдут Родину защищать».

Напомним, сегодня стало известно, что в ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко.

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